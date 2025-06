Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall weiterhin in Lebensgefahr

Marienmünster (ots)

Am vergangenen Freitag, 30. Mai, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der K64 bei Marienmünster-Kollerbeck zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem 69-jährigen Motorradfahrer aus Höxter besteht weiterhin Lebensgefahr. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem Motorrad die K64 aus Richtung Papenhöfen kommend in Fahrtrichtung Kollerbeck. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunglückte schwer. Der Verunglückte wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K64 im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Paderborn unterstützte bei der Spurensicherung. Gegen 21:30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden./rek

