POL-NOM: Bürgergespräche mit der Polizei gehen in die nächste Runde

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim- (pol) Die Polizei Bad Gandersheim bietet zunächst bis zum Ende der Herbstferien eine Bürgersprechstunde an. Kontaktbeamtin PK'in Fischer hat für die Bürger:innen in dieser Zeit in den barrierefreien Räumlichkeiten des Jugendcafe Bad Gandersheim ein offenes Ohr für alle kleinen und großen Sorgen und Anliegen. Weitere Termine sind: 25.09. 15-17 Uhr; 02.10. 10-12 Uhr; 23.10. 15-17 Uhr. Es haben bereits zwei Gesprächstermine stattgefunden, die PK'in Fischer folgend resümiert: "Es gab bereits eine gute Resonanz und einige gute Gespräche. Ich freue mich, wenn auch zukünftig die Bürger:innen Bad Gandersheims die Sprechstunde nutzen ."

