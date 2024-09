Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Mühlenstraße, (Ecke Grüne Straße), Dienstag, der 10.09.2024, 15:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Befahren der Mühlenstraße die Hausecke von einem, an der Fahrbahn angrenzendem, Wohnhaus eines 60- jährigen aus Bodenfelde. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell