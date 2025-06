Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Zweiradunfälle in Beverungen - Drei Personen verletzt

Am vergangenen Wochenende kam es Beverungen zu drei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein Zweirad beteiligt war. Drei Personen erlitten dabei Verletzungen - in einem Fall schwer.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagabend, 30. Mai, gegen 18:35 Uhr. Ein 18-jähriger Mann aus Beverungen befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Kiesweg aus Richtung Industriestraße kommend in Richtung Bundesstraße 83. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kollidierte mit zwei Stromkästen. Er kam auf dem Gehweg zum Liegen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Am Samstagnachmittag stürzte eine 59-jährige Motorradfahrerin aus Lennestadt gegen 15:00 Uhr in Beverungen-Herstelle. Auf der Straße "Am Kemperborn" wollte sie einen vor ihr fahrenden Radfahrer überholen. Dabei kam sie auf die unbefestigte Bankette und verlor die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Zur ambulanten Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt.

Der dritte Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag gegen 1:30 Uhr auf der Lange Straße in Beverungen. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer aus Beverungen beabsichtigte, von der Lange Straße in die Theodor-Roeingh-Straße abzubiegen. Da die Einmündung durch einen Lieferwagen blockiert war, setzte er zurück auf die Lange Straße. Dabei übersah er einen 17-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Borgentreich, der von hinten herannahte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 3.000 Euro./rek

