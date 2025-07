Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 27.07.2025

++Einbruch in Feuerwehrgebäude mit Zeugensuche++Versuchter Einbruch in Wohnhaus++2 x Trunkenheit im Verkehr++

Westoverledingen - Einbruch in Feuerwehrgebäude - Zeugensuche-

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bisher unbekannter Täter in die Räumlichkeiten der Feuerwehr Völlen an der Seeadlerstraße eingebrochen und hat dort augenscheinlich die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand hat dieser jedoch nichts gefunden und hat die Örtlichkeit ohne "Beute" wieder verlassen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn oder Leer

Moormerland - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bisher unbekannter Täter versucht, die Wohnungseingangstür zu einem Wohnhaus am Mißgunster Weg zu öffnen, jedoch vergeblich.

Leer - Trunkenheit im Verkehr mit Pkw

Mit 1,56 Promille war am Samstagabend gegen 21:30 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Moormerland mit einem VW Polo in Leer unterwegs. Bei der Kontrolle in der Bremer Straße mussten die Polizeibeamten zudem feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Und dann stellte sich noch heraus, dass dieser sich die Fahrzeugschlüssel von der Fahrzeughalterin ohne Wissen und ohne Zustimmung genommen hatte. Die Weiterfahrt war nun aber zu Ende, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Leer - Trunkenheit im Verkehr mit Pkw

Gegen 01:30 Uhr des Sonntages mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 25-jährigen Pkw-Führers aus Weener in der Nessestraße feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Zudem hatten die Beamten feststellen müssen, dass der Fahrzeugführer zuvor in der Innenstadt sehr unsicher fuhr, so dass letztlich eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

