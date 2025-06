Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Durchsuchung wegen Drogengeschäften: Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt, Heroin und Bargeld sichergestellt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln haben Ermittler der OE City zusammen mit Beamten der Direktion Bereitschaftspolizei Nord am gestrigen Mittwochabend eine Wohnung in der Kasseler Nordstadt durchsucht. Dabei konnten sie insgesamt rund 35 Gramm Heroin, verschiedene Drogenutensilien und mehrere hundert Euro Bargeld sicherstellen, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen. Ein Tatverdächtiger, ein 62 Jahre alter Mann aus Kassel, wurde im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt, welcher darüber entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird. Bei ihm hatten die Ermittler rund 33 Gramm Heroin und Bargeld in szenetypischer Stückelung gefunden, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.

Auch gegen die 65-jährige Wohnungsmieterin wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels eingeleitet, nachdem die Beamten bei ihr eine geringe Menge Heroin und typische Gegenstände für den Handel mit Betäubungsmitteln sicherstellen konnten. Im Rahmen von Ermittlungen, die ursprünglich gegen den bei der Durchsuchung festgenommenen 62-Jährigen geführt wurden, hatte sich der Verdacht der Ermittler, dass aus der Wohnung der 65-Jährigen heraus ein florierender Drogenhandel stattfindet, erhärtet. Daraufhin hatte ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher dann am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr schlagartig vollstreckt wurde. Neben der Mieterin trafen die Ermittler in der Wohnung auch auf den 62-Jährigen, der außer Heroin und Bargeld auch noch ein Messer bei sich hatte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell