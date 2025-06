Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher läuft Polizeistreife in die Arme: Tatverdächtiger wird nach Einbruch in Jagdgeschäft Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Seine Flucht war vorbei, noch bevor sie richtig begonnen hatte: Ein Einbrecher wurde in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Kasseler Innenstadt festgenommen, und das gerade als er das Geschäft, in das er eingestiegen war, verlassen wollte. Kurz nach Mitternacht hatte sich ein Sicherheitsdienst bei der Polizei gemeldet, nachdem die Alarmanlage eines Jagdgeschäfts in der Kurfürstenstraße ausgelöst hatte. Dort stellten die hinzugeeilten Polizeistreifen wenig später fest, dass eine Scheibe neben der Eingangstür eingeschlagen war und umstellten daraufhin zunächst das Gebäude. Nur wenig später stieg der Täter dann aus dem Fenster eines Aufenthaltsraums und damit direkt in die Arme einer Streife des Reviers Mitte. Der polizeibekannte, 49 Jahre alte Mann wohnt in Rheinland-Pfalz, hat aber Bezüge nach Kassel. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere Messer, Armbanduhren und Jagdausrüstung aus dem Geschäft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der 49-Jährige, der in Verdacht steht, für weitere Einbrüche im Kasseler Stadtgebiet verantwortlich zu sein, wurde in das Polizeigewahrsam in Kassel gebracht und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell