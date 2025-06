Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünfzehnjährige durch unbekannten Täter sexuell belästigt: Zeugen in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal:

Die Kriminalpolizei in Kassel sucht nach Zeugen, nachdem ein unbekannter Täter am Freitagabend in Niestetal-Sandershausen ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt hat. Das Mädchen befand sich ihren Angaben zufolge gegen 19:15 Uhr auf dem Gehweg der Hannoverschen Straße, als sie von einem etwa 20 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte soll dann zunächst seinen Arm um sie gelegt und sie dann mehrfach unsittlich berührt haben. Anschließend sei der Täter in Richtung eines nahegelegenen Discounter-Marktes geflüchtet. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit dunklem Hautteint, kurzem, schwarzem Haar, normaler bis kräftiger Statur und einem rundlichen Gesicht gehandelt haben. Er soll mit einem schwarz-blauen Polo-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Zentralkommissariat Fokus des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat im Bereich der Hannoverschen Straße gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell