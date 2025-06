Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei unbekannte Täter verletzen Mitarbeiterin von Bäckerei in Oberzwehren und rauben Bargeld

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zwei unbekannte Täter haben am heutigen Dienstagmorgen in Oberzwehren die Mitarbeiterin einer Bäckerei überfallen und dabei leicht verletzt. Die beiden Männer erbeuteten dabei Bargeld und konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen bislang nicht gefasst werden. Daher sucht die Polizei jetzt nach Zeugen der Tat und bittet um Hinweise auf die unbekannten, männlichen Täter, die gegen 06:45 Uhr die Bäckerei in der Altenbaunaer Straße betreten hatten. Unter Androhung eines Messers und dem Einsatz von Pfefferspray erbeuteten die Täter dann Bargeld, mit welchem sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Der erste der beiden Täter soll männlich und etwa 185 cm groß gewesen. Er trug eine Jogginghose und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Der zweite Täter soll ebenfalls männlich, etwa 170 cm groß und mit einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Auch er trug eine Kapuze auf dem Kopf.

Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Kassel haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder den Ermittlern des Kommissariats 35 Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

