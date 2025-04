Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" - Polizeidirektion Göttingen startet Biker-Safety-Tour 2025

Göttingen (ots)

Göttingen, 9. April 2025 - Unter dem Motto "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" startet die Polizeidirektion Göttingen in die neue Motorradsaison. Alle Bikerinnen und Biker sind herzlich eingeladen, an der Biker-Safety-Tour 2025 teilzunehmen. Das kostenlose Präventionsangebot richtet sich an Motorradfahrende, die ihre Fahrpraxis auffrischen, sicherheitsrelevante Tipps erhalten und dabei reizvolle Routen durch Südniedersachsen genießen möchten.

Begleitet von erfahrenen Polizeimotorradfahrenden führt jede Tour in Kleingruppen von maximal zwölf Teilnehmenden durch das abwechslungsreiche Weserbergland oder den Nationalpark Harz. Dabei geht es vorbei an beliebten Kurvenstrecken und bekannten Unfallschwerpunkten. Während der rund dreistündigen Ausfahrten erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Hinweise zu Aspekten der Fahrtechnik und Risikoeinschätzung. Zusätzlich wird die Lärmproblematik, die in vielen Regionen präsent ist, thematisiert und die Möglichkeiten der Rücksichtnahme diskutiert.

Mathias Schröder, Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, betont: "Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für sicheres Motorradfahren zu stärken, ohne den Fahrspaß zu bremsen. Wir setzen auf Begegnung auf Augenhöhe, ehrliches Feedback und gelebte Verantwortung im Straßenverkehr. Jeder verhinderte Unfall, der oft mit einer Fahrt ins Krankenhaus endet, ist ein Gewinn - für alle Beteiligten."

Ergänzt wird die Ausfahrt durch eine kompakte Auffrischung lebensrettender Sofortmaßnahmen, speziell ausgerichtet auf typische Motorradszenarien. In Kooperation mit regionalen Hilfsorganisationen erhalten die Teilnehmenden wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten am Unfallort.

Erste Tour am 3. Mai - Anmeldung ab sofort möglich

Die erste Tour findet am Samstag, den 3. Mai 2025 statt. An jedem Veranstaltungstag werden zwei geführte Gruppen-Touren angeboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Das Anmeldeformular sowie Informationen zu drei weiteren Tour-Angeboten sind online verfügbar unter: https://fcld.ly/bikersafetytour25. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail, wobei die auf der Homepage hinterlegten Formulare unbedingt mitgeschickt werden müssen.

Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall!

Die Biker-Safety-Tour 2025 ist mehr als nur eine geführte Ausfahrt: Sie ist ein gemeinsames Zeichen für mehr Sicherheit, gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortung auf zwei Rädern.

