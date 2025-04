Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeikommissariat Einbeck unter neuer Leitung: Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Römer offiziell ins Amt eingeführt

Göttingen (ots)

Er leitet die Geschäfte bereits seit September vergangenen Jahres, jetzt wurde ihm die Leitung auch ganz offiziell übertragen: Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Römer ist neuer Leiter des Polizeikommissariats Einbeck. Am Freitag (4. April) wurde er im Kreise von Weggefährtinnen und -gefährten sowie Kolleginnen und Kollegen von Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, ins Amt eingeführt.

Wolfgang Römer ist seit 1986 Angehöriger der Polizei Niedersachsen. Nach seiner Grundausbildung war er lange Zeit in der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen tätig und wechselte 1994 in die heutige Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Hier durchlief er nahezu alle Bereiche und Funktionen: So war er als Einsatzführer im Einsatz- und Streifendienst ebenso tätig wie als Sachbearbeiter im Zentralen Kriminaldienst. Nach dem Aufstiegslehrgang in den gehobenen Dienst, den er 1997 erfolgreich abschloss, sammelte er vielfältige Führungserfahrungen und leitete unter anderem die Polizeistation Hessisch Oldendorf sowie den Einsatz- und Streifendienst in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. 2022 folgte dann der Wechsel in die Polizeiinspektion Northeim, wo Wolfgang Römer die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes übertragen wurde. Im September 2024 übernahm er schließlich die Leitung des Polizeikommissariats Einbeck von Stephan Roddewig, der an den Behördenstandort nach Göttingen versetzt wurde.

"Wir leben in dynamischen und herausfordernden Zeiten. Mein Ziel ist es mit meinen Mitarbeitenden aber auch in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und allen anderen Blaulichtorganisationen Einbeck zu einem noch sichereren Ort für alle zu machen", sagt Wolfgang Römer mit Blick auf seine neue Aufgabe.

"Ich bin sicher, dass Wolfgang Römer alles mitbringt, um eine Dienststelle zu leiten und auch die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Ich bin ebenso überzeugt davon, dass er auch nach außen wirken und die Zusammenarbeit mit Kommunen sowie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Einbeck fördern und gestalten wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm für die kommenden Aufgaben viel Erfolg, Gelassenheit und natürlich auch ein glückliches Händchen für alle Herausforderungen, die auf ihn zukommen werden", sagt Präsidentin Tanja Wulff-Bruhn anlässlich der Amtseinführung.

