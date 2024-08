Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Diebstähle - Beute: MP3-Player, Akkus und E-Bike

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben versucht, über einen Kellereingang in ein Einfamilienhaus An den Husareneichen aufzubrechen. Die Hebelspuren wurden am Mittwochmorgen entdeckt.

An der Talstraße wurde am Mittwoch zwischen 7 und 17.30 Uhr eine Fensterscheibe eines geparkten roten Kia Stonic eingeschlagen. Ein Unbekannter konnte so die Tür öffnen, den Wagen durchwühlen und zwei MP3-Player stehlen. In der Nacht zum Mittwoch oder am folgenden Vormittag wurde an der Worthstraße ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Hansa war mit Speichen- und Kettenschlössern gesichert.

Am Freitag vergangener Woche bemerkte ein Gartenbesitzer an der Viktoriastraße, dass ihm die Akkus aus seinem Rasenmäher gestohlen wurden. Nach dem Mähen, gegen 12 Uhr, hatte der Mann seinen Mäher vor dem Haus stehengelassen, um hinter dem Haus weiterzuarbeiten. So berichtete er es der Polizei. Als er eine Stunde später zurückkehrte, war der Mäher plötzlich sehr leicht. Wie er feststellte, fehlten die Energiespeicher. (cris)

