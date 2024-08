Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wände bemalt, Widerstand geleistet/ Versuchter Einbruch in Kindergarten

Is.-Letmathe (ots)

Ein 32-jähriger Mann beschmierte am Mittwochmorgen mehrere Wände am Langen Kummer mit blauer Tinte. Als die hinzu gerufene Polizei eintraf, flüchtete er in die Lenne und setzte sich mitten im Fluss auf einen Stein. Nachdem ihn die Polizeibeamten bewegen konnten, ans Ufer zurückzukehren, beschimpfte er die Beamten als "Hurensöhne", "Nazis" und "Missgeburten". Einem Platzverweis wollte er nicht folgen. Als ihn die Beamten zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich mit Händen und Füßen. Er trat die Polizeibeamten. Die holten Verstärkung und trugen ihn gefesselt in einen Streifenwagen. Dabei beleidigte er die Polizisten fortwährend weiter. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch eine Ärztin erfolgte eine Zwangseinweisung nach PsychKG. Der 32-jährige Iserlohner bekam Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

In der Nacht zum Mittwoch wurde versucht, in den Kindergarten an der Kirchstraße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelmarken an Fenstern und Tür. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell