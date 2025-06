Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kontrolle über PKW aufgrund Aquaplaning verloren, Brand in leerstehendem Fabrikgelände

Aalen (ots)

Aalen/B19: Kontrolle über PKW aufgrund Aquaplaning verloren

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße 19 von Unterkochen in Richtung Oberkochen. Aufgrund von Aquaplaning geriet er ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und streifte ca. 50 Meter an der dortigen Leitplanke entlang, bis er mit seinem Pkw an einem Baum zum Stillstand kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Rainau: Brand in leerstehendem Fabrikgelände

Am Samstagabend wurde gegen 19:50 Uhr eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden ehemaligen Fabrikgelände im Forst gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren, welche mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Die Löscharbeiten hierzu gingen bis in den frühen Sonntagmorgen und waren gegen 05:00 Uhr beendet. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Die Rettungsdienste waren vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Nach den ersten Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Weitere polizeiliche Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zu möglichen verdächtigen Personen am Brandort oder in der unmittelbaren Umgebung werden unter 07961/9300 vom Polizeirevier Ellwangen entgegengenommen.

