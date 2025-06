Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Brand, Betrug

Ellwangen - Pfahlheim: Vorfahrt missachtet und unerlaubt entfernt

Am Freitag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger die Abt-Rudolf-Straße in Richtung Tannhausen mit seinem Motorroller. An der Einmündung der Kastellstraße bog ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV der Marke VW so knapp vor dem 17-Jährigen in Richtung Tannhausen ab, dass der 17-Jährige zu einer Vollbremsung gezwungen wurde um eine Kollision zu vermeiden. Der 17-Jährige stürzte daraufhin mit seinem Roller und erlitt hierbei leichte Verletzungen. An dem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

L 2033, Gem. Neresheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 30-Jähriger die Landesstraße 2033 von Dischingen - Iggenhausen in Richtung Neresheim mit seinem LKW Daimler. Im Bereich der Abzweigung nach Neresheim - Steinmühle scherte der 30-Jährige zum Überholen von zwei Radfahrern aus und übersah dabei offenbar einen 51-Jährigen, der mit seinem Motorrad BMW gerade den LKW überholte und sich bereits links von dem LKW befand. Es kam zur Kollision, bei der das Motorrad nach links gegen die Schutzplanke gestoßen wurde. Der 51-Jährige musste nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 20.500 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Neresheim zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen. Hierzu waren zwei Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte eingesetzt.

Schwäbisch Gmünd: Nach Unfall mit Krankenfahrstuhl verstorben

Am Donnerstag (04.06.2025) gegen 14:45 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl in der Klarenbergstraße und kippte um, nachdem er mit dem Krankenfahrstuhl versehentlich über einen hohen Bordstein gefahren war. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er verstarb am Freitag aufgrund der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.

Waldstetten: Müllcontainer angezündet

Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr wurde die Feuerwehr Waldstetten zu einem Müllcontainerbrand in die Brunnengasse, im Bereich der Franz von Assisi Realschule alarmiert. Unbekannte Personen hatten offenbar zwei Müllcontainer in denen sich Altpapier und Restmüll befand, angezündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Eine Gefahr, dass das Feuer auf die Schule übergreifen konnte, bestand zu keiner Zeit. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Abtsgmünd: Hoher Schaden nach Schockanruf

Am Freitag gegen 16:00 Uhr erhielt eine 81-jährige Frau aus Abtsgmünd einen Telefonanruf eines angeblichen Justizbeamten, der die Frau nach der üblichen Masche mit einer erfundenen Geschichte über einen angeblich stattgefunden tödlichen Verkehrsunfall schockierte. Der Unfall solle von der Tochter der 81-Jährigen verursacht worden sein und die 81-Jährige könne eine Einlieferung in ein Gefängnis nur durch einen hohen Geldbetrag abwenden. Dermaßen eingeschüchtert, übergab die Frau Münzen und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro an einen Mann, der gegen 19:00 Uhr direkt an ihrer Haustüre erschienen war. Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er etwa 170 cm groß ist und mit Jeans und einem Kapuzenpullover bekleidet war. Die Kapuze hatte der Mann aufgesetzt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

