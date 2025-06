Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Raub

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 16:55 Uhr bog 53-Jähriger mit seinem PKW BMW aus einer Grundstückszufahrt in die Stettiner Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 29-Jährigen, der auf der Stettiner Straße mit seinem PKW Honda fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Autos, bei der ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand.

B 29, Gem. Weinstadt: Gegen Schutzplanke geprallt

Am Samstag gegen 00:50 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW Opel auf der B 29 auf Höhe von Weinstadt - Großheppach in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus unbekannter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen die Leitplanke, wodurch das rechte Vorderrad komplett abgerissen wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro und die B 29 musste in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden.

Fellbach: Raub durch Personengruppe

Am Freitag gegen 22:30 Uhr befanden sich mehrere Personen im Alter von 18 bzw. 19 Jahren im Bereich des Tante-Emma-24/7-Ladens in der Bahnhofstraße. Einer der Männer wartete vor dem Laden, während die anderen im Geschäft waren, um Sachen einzukaufen. Eine Gruppe von 6 bis 8 bislang unbekannten Jugendlichen traf auf den vor dem Geschäft wartenden Mann und es kam aus unbekannter Ursache zu einem Streit. Im Verlauf des Streits wurde der Mann geschlagen und kam zu Fall. Anschließend wurde der auf dem Boden liegende Mann mit Füßen getreten, wodurch er leicht verletzt wurde und sein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag wurde geraubt. Nachdem die Gruppe in dem Laden auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, ging sie vor den Laden und wurde ebenfalls von der Tätergruppe angegangen und zwei weitere Männer wurden durch Schläge leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter zunächst in Richtung Esslinger Straße. Bei den Tätern soll es sich um mehrere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

