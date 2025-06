POL-AA: Waiblingen: Suche nach vermissten Frau

Aalen (ots) - Ellwangen - Pfahlheim: Vorfahrt missachtet und unerlaubt entfernt Am Freitag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger die Abt-Rudolf-Straße in Richtung Tannhausen mit seinem Motorroller. An der Einmündung der Kastellstraße bog ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV der Marke VW so knapp vor dem 17-Jährigen in Richtung Tannhausen ab, dass der 17-Jährige zu einer Vollbremsung gezwungen wurde um ...

mehr