POL-AA: Waiblingen: Die Vermisste Frau wurde aufgefunden

Die am am Samstagabend in Waiblingen vermisste 49-jährige Frau wurde am frühen Morgen durch eine Streife in der Innenstadt Waiblingen aufgefunden. Es lag keine Hilflosigkeit vor. Zur Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

