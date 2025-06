Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis): 87-jähriger Vermisster nach Suche lebend aufgefunden

Kassel (ots)

Der seit heute Nachmittag aus einem Melsunger Seniorenheim vermisste 87-jährige Wilfried J. konnte nach umfangreicher Suche durch Rettungshunde in einer hilflosen Lage in der Gemarkung Melsungen aufgefunden werden. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Schwerere Verletzungen hat er nach erster Untersuchung aber nicht davongetragen.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Kräften.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der vormals vermissten Person aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. die Person unkenntlich zu machen.

