POL-KS: Autodiebe gehen dank wachsamem Familienhund leer aus: Zeugen nach versuchtem Diebstahl in Wolfhagen gesucht

Kassel (ots)

Wolfhagen:

Dem Hund einer Familie in Wolfhagen ist es vermutlich zu verdanken, dass Autodiebe in der Nacht auf den heutigen Freitag leer ausgingen. Gegen 03:40 Uhr hatte das Tier in der Waldstraße Alarm geschlagen und seine Besitzer damit geweckt. Als diese daraufhin nach dem Rechten sahen, bemerkten sie zwei Männer, die sich an dem Auto der Familie zu schaffen machten, wobei einer der Täter bereits in dem Fahrzeug saß. Nachdem die Autodiebe entdeckt worden waren, ergriffen sie zu Fuß die Flucht in Richtung der Wolfhager Stadtmitte. Die beiden männlichen Täter sollen zwischen 180 und 185 cm groß, sportlich und schwarz gekleidet gewesen sein, während der Tat hatten sie ihre Kapuzen ins Gesicht gezogen.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel bitten um Hinweise auf die unbekannten Täter. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen zwischen der Waldstraße und Wolfhager Stadtmitte beobachten konnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

