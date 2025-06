Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brauner Toyota Landcruiser in Waldau gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag haben Autodiebe in Waldau zugeschlagen und einen braunen Toyota Landcruiser gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug mit einem Wert von über 90.000 Euro hatte der Besitzer zuletzt am Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, in seiner Garage in der Liegnitzer Straße gesehen. Um 05:20 Uhr bemerkte er dann den Diebstahl. Die Täter hatten offenbar zunächst das Garagentor aufgebrochen und geöffnet. Wie genau sie dann weiter vorgingen und ob sie sich zum Entwenden des Geländewagens die Keyless-Go-Technologie zu Nutze machten, ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand er laufenden Ermittlungen, die beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Toyota nach dem Diebstahl gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell