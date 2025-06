Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bratwürste und Kleingeld bei Einbruch in Wilhelmshöhe gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wilhelmshöhe:

Ungewöhnliche Beute haben Einbrecher in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Wilhelmshöhe gemacht: Neben Kleingeld nahmen die Täter auch acht Packungen Bratwürste mit. Zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmittag hatten sich die Täter zu einem als Café genutzten Pavillon im Bergpark begeben. Mit einem unbekannten Werkzeug brachen sie die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend das kleine Häuschen, bis sie einen geringen Betrag Bargeld und die Würstchen fanden. Bevor die Täter die Flucht ergriffen, entfernten sie aus noch unbekannten Gründen gewaltsam eine Scheibe des Pavillons und warfen diese in ein nahegelegenes Gebüsch, wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. Der so durch die Täter verursachte Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden im Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

