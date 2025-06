Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Transporter brennt in Rothenditmold: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag ist in Rothenditmold ein Transporter ausgebrannt. Gegen 05:45 Uhr hatten Anwohner in der Zierenberger Straße Feuerwehr und Polizei alarmiert, als der VW bereits vollständig in Flammen stand. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr, entstand an dem Fahrzeug vermutlich ein Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Anwohnern zufolge stand das Fahrzeug zusammen mit einem anderen gelben Transporter bereits seit längerer Zeit auf dem Parkplatz in der Zierenberger Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo davon aus, dass der Wagen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde. Die Kriminalbeamten suchen für die Aufklärung des Falls nun auch nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell