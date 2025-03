POL-ME: Info-Hotline rund um eine Bewerbung bei der Polizei NRW - 2503015

Polizei Mettmann

Sie möchten in einem herausfordernden Job arbeiten, einem Beruf, der gleichzeitig Berufung ist? Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen? Sie legen Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen? Dann sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau an der richtigen Adresse!

Die Bewerbungsphase für den nächst möglichen Studienbeginn am 1. September 2026 läuft auf Hochtouren - und daher bietet die Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, Nicole Rehmann, am Dienstag, 11. März 2025, wieder eine verlängerte Telefonsprechstunde an. Unter der Rufnummer 02104 982-2222 ist die Polizeihauptkommissarin bis 19 Uhr zu erreichen.

Gerne beantwortet sie alle Fragen rund um das "Duale Studium" und die Einstellungsvoraussetzungen für den Polizeidienst in NRW. Erstmalig können sich angehende Studierende übrigens gezielt für den neuen Schwerpunkt "Ermittlungen" entscheiden. Dies beinhaltet, dass man bereits während des Studiums auf die spätere Verwendung bei der Kriminalpolizei vorbereitet wird und eine Verwendungszusage sowie eine regionale Standortgarantie für die Kriminalpolizei erhält.

Sollten Sie sich nicht bei der Kriminialpolizei sehen - die Möglichkeiten im späteren Beamtenleben sind insbesondere bei der Polizei so vielfältig, wie bei kaum einer anderen staatlichen Institution: Sei es im Streifendienst, als Hundeführerin oder Hundeführer, in der Einsatzhundertschaft oder sogar bei den Spezialeinheiten - Sie können sich in den verschiedensten Arbeitsbereichen spezialisieren.

Nutzen Sie also die Telefonsprechstunde am Dienstagabend, 11. März 2025, um sich beraten zu lassen! Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann freut sich über Ihren Anruf!

Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf der Webseite www.genau-mein-fall.de.

