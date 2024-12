Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Mönchengladbach-Eicken, 19.12.2024, 12:25 Uhr, Am Landgericht (ots)

Heute Mittag riefen Bewohner eines Hauses in der Straße Am Landgericht die Feuerwehr, da sie aus der Nachbarwohnung Brandgeruch sowie einen Rauchwarnmelder wahrgenommen haben. Vor Ort konnte die Meldung durch die alarmierten Einsatzkräfte bestätigt werden. Auf Klopfen und Klingeln öffnete niemand die Wohnungstüre. Sie wurde mittels Spezialwerkzeug geöffnet. Die Einsatzkräfte fanden eine leicht verrauchte Wohnung vor und angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd. In der Wohnung konnte keine Person angetroffen werden. Durch die Einsatzkräfte wurde das Essen vom Herd genommen, der Herd ausgeschaltet und die Wohnung quergelüftet. Die aufmerksamen Nachbarn verhinderten mit ihrem Anruf schlimmeren Schaden. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz waren die Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Rettungswagen sowie ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

