POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.07.2025

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 23.07.2025 kam es gegen 11:10 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Risiusstraße 11 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkten weißen Mitsubishi mit Leeraner Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde im Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge machte die 43-jährige Geschädigte auf den Unfall aufmerksam und gab einen Hinweis zu einem möglichen Verursacher. Insbesondere dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland/ Warsingsfehn - Sachbeschädigung an Pkw

Am 23.07.2025 kam es in der Zeit zwischen ca. 06:20 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der rote Ford Tourneo mit Auricher Kennzeichen war in der genannten Zeit auf dem Parkplatz der Rudolf- Eucken- Straße 3 abgestellt. Als die 46-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der vordere linke Reifen an der Außenseite durch eine unbekannte Person aufgeschnitten worden war und Luft verloren hatte. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Amtsanmaßung

Am 22.07.2025 kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Anruf bei einer 91-jährigen Frau, bei dem sich die Anruferin nach Geld erkundigte. Weil der Frau der Anruf merkwürdig vorkam beendete sie das Gespräch. Weiterhin wurde bekannt, dass in der letzten Woche, ein genauer Tag ist nicht bekannt, zwei männliche Personen an der Haustür der 91-Jährigen geklingelt hätten und sich als Polizeibeamte ausgaben. Diese gaben vor, die Wohnung auf Sicherheit überprüfen zu wollen. Auch in dieser Situation verhielt sich die ältere Dame richtig. Sie öffnete die Tür nicht und erklärte den unbekannten Männern, dass sie die Polizei anrufen werde.

Aus diesem Anlass rät die Polizei erneut, keine Personen in die Wohnung zu lassen, nicht auf derartige Gespräche einzugehen, keine Angaben zu Wertgegenständen zu machen und sofort die Polizei zu informieren.

