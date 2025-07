Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 26.07.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung durch unbekannten Täter - Zeugen gesucht ++ Leer - Führen eines E-Scooter unter Drogeneinfluss ++

Moormerland - Körperverletzung durch unbekannten Täter - Zeugen gesucht Am 26.07.2025, um 02:35 Uhr wird ein 32-jähriger Moormerländer, nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten mit einem bislang unbekannten Mann, von diesem angegriffen und erleidet Verletzungen in Gesicht und an den Händen. Das Opfer verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Eine Atemalkoholüberprüfung des Opfers ergab einen AAK-Wert von 1,91 Promille. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Führen eines E-Scooter unter Drogeneinfluss Gegen 01:30 Uhr des heutigen Samstages befuhren eine 23-jährige Frau sowie ein 34-jähriger Mann aus Leer den Turnerweg mit einem E-Scooter, obwohl diese unter dem Einfluss von Drogen standen. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung durch Kokain, THC & Opiate. Eine Blutentnahme wurde bei beiden Personen durchgeführt und die Elektrokleinstfahrzeuge sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell