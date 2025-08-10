Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Abschlußmeldung | Feuer in einem Mehrfamilienhaus verlief glimpflich

Kiel (ots)

Gegen 20.35 Uhr informierte ein Anrufer die Leitstelle Mitte der Feuerwehr Kiel, dass es im Stadtteil Kiel-Dietrichsdorf im Keller eines Mehrfamilienhauses brennt. Umgehend wurden Kräfte der Feuer- und Rettungswache Ost der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf, des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte konnten eine starke Rauchentwicklung und mehrere Personen vor dem Gebäude bestätigen.

Nach einer ersten Erkundung wurden nach wenigen Minuten zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Der Brandherd im Kellergeschoß konnte schnell gefunden und gelöscht werden. Bereits nach etwa 15 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet und das Gebäude belüftet werden.

Die Kräfte des Rettungsdiensten sichteten sechs Bewohnerinnen und Bewohner; eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Kieler Krankenhaus transportiert.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die etwa 35 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beendet. Zur Brandursache und der Schadenhöhe macht die Feuerwehr keine Angaben. Die Ermittlungen dazu wurden von der Polizei übernommen.

