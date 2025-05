Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 04.05.2025

Delmenhorst (ots)

++ Einbruch in Kfz-Werkstatt ++ ZEUGENAUFRUF

Großenkneten, OT Ahlhorn.

Am Samstag, den 03.05.2025, ist es gegen 03:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Werkstattgebäude in der Straße "Am Gaswerk" gekommen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft Zugang zum Objekt und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

.

++ Betrunkener PKW-Führer verursacht schweren Verkehrsunfall ++

Hude. Am Samstag, den 03.05.2025, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Lemwerder gegen 22:00 Uhr die Maibuscher Straße in Hude. Auf Höhe des Grenzwegs geriet dieser mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 39-jährigen aus Berne. Dabei wurde neben den beiden Unfallbeteiligten auch der 21-jährige Beifahrer des Unfallverursachers schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließend angebotener Test ergab einen Wert von 1,56 Promille. Alle Beteiligten mussten aufgrund der schweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf ca. 26.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell