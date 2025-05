Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall und entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Stedinger Straße am Donnerstag, 01. Mai 2025, gegen 19:00 Uhr, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Im Nachgang wurde bei dem Fahrzeugführer eine alkoholische Beeinflussung festgestellt.

Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 58-jähriger Delmenhorster mit seinem Fahrzeug von der Stedinger Straße nach rechts in die Schönemoorer Straße abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Lichtzeichenmast. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort und ließ den beschädigten Pkw an der Unfallstelle zurück. Durch die Polizei wurde unmittelbar danach an der Anschrift des Fahrzeughalters der Fahrzeugführer angetroffen. Dieser räumte seine Fahrt ein.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Es wurde eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den Delmenhorster wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

