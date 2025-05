Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Berauschter Pkw-Fahrer im Stadtgebiet Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 01. Mai 2025, gegen 11:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen Pkw in der Adelheider Straße in Delmenhorst. Der Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug erst nach dem Einschalten von Blaulicht und Martinshorn am Straßenrand an.

Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 44-jährigen Mann aus Schweden Anhaltspunkte war, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test zeigte eine Beeinflussung durch THC und Kokain an.

Aufgrund der Anhaltspunkte entnahm ein Arzt bei dem 44-Jährigen eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg musste der 44-Jährige zur Sicherung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell