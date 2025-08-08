PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnungsbrand in Kiel

Kiel (ots)

Heute kurz vor 19 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer in der Annenstraße gerufen. Passanten hatten von außen Rauch und rußgeschwärzte Fenster bemerkt. Hinter einem der Fenster machte sich eine Person bemerkbar. Kurz darauf sind bereits die Fensterscheiben geborsten und offene Flammen wurden sichtbar.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde unmittelbar die Menschenrettung und die Brandbekämpfung eingeleitet. Das Feuer konnte mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aus der betroffenen Wohnung wurde ein Bewohner gerettet und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Hauptwache und die Nordwache der Feuerwehr Kiel sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 25 Einsatzkräften. Zwischenzeitlich musste der Knooper Weg für ca. eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

