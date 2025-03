POL-BN: Fund einer Wasserleiche in Bonn-Graurheindorf - Toter identifiziert - Meldung -2

Bonn (ots) - Am Vormittag des 22.03.2025 meldeten Passanten im Bereich des linksrheinischen Rheinufers in Höhe der Mondorfer Fähre einen in Unfernähe treibenden, menschlichen Körper. Der männliche Leichnam wurde durch die Polizei und die DLRG geborgen. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Identität und Todesursache sind Inhalt polizeilicher Ermittlungen. Cl. Rückfragen bitte an: Polizei Bonn ...

