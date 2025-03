Polizei Bonn

POL-BN: Pressemitteilung der StA Köln und des PP Bonn: Angriff auf Polizeibeamte bei Durchsuchung in Bergisch Gladbach - Schussabgabe auf Tatverdächtigen - Ermittlungen durch StA Köln und Polizei Bonn

Am späten Freitagabend (21.03.2025) hat die Polizei Rheinisch Bergischer Kreis richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des bandenmäßigen Verbreitens von kinderpornographischen Inhalten gegen einen 30-Jährigen Tatverdächtigen vollstreckt. Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Bergisch Gladbach erfolgte unter Einbindung von Spezialeinsatzkräften. Das Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen führt die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW). Der Mann steht im Verdacht, als Mitglied einer im Darknet abrufbaren digitalen Kommunikations- und Tauschplattform, die ausschließlich dem Austausch kinder- und jugendpornographischer Inhalte dient, kinderpornographische Videodateien hochgeladen und damit anderen Nutzern der Plattform zugänglich gemacht zu haben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige die bei der Durchsuchung seiner Wohnung eingesetzten Polizeibeamten mit einem Gegenstand angegriffen und zwei von ihnen verletzt haben. Hierbei kam es zu einer polizeilichen Schussabgabe. Der Verdächtige wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeipräsidium Bonn hat aus Neutralitätsgründen die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehensablauf übernommen. Die beiden durch den Tatverdächtigen verletzten Polizeibeamten wurden ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Mit weiteren Erkenntnissen ist nicht vor Montagnachmittag zu rechnen. Auskünfte zu dem Verfahren der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen erteilt Oberstaatsanwältin Miriam Margerie, Staatsanwaltschaft Köln, Tel. 0221 7711 86406; im Übrigen Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, Staatsanwaltschaft Köln, Tel. 0221 477 4271.

