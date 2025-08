FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Verkehrsunfall

Kiel (ots) - Am frühen Abend gegen 17:45 meldete ein Anrufer über Notruf eine Rauchentwicklung am Postverteilzentrum in der Fritz-Reuter-Straße in Kiel-Friedrichsort. Die unmittelbar alarmierten Kräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass im Außenbereich des Lagers des Gebäudes mehrere Kunststoffbehälter brannten. Obwohl das Feuer sofort eingedämmt werden ...

mehr