Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einer Tiefgarage in Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Heute gegen 09:50 gingen gleich mehrere Notrufe in der Integrierten Leitstelle ein. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung nach Explosion in einer Tiefgarage in der Johannesstraße in Kiel-Gaarden. Aufgrund dieser Meldungen wurde ein Großaufgebot der Kieler Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort wurde die Lage bestätigt, aus einer stillgelegten Tiefgarage drang dicker, schwarzer Rauch. Die Einsatzkräfte mussten sich erst gewaltsam Zugang zum Gebäude schaffen um an den Brandherd heranzukommen. Im Inneren der Garage brannte ein PKW, der mit zwei Trupps unter Atemschutz schnell gelöscht werden konnte. Im Anschluss wurde die Tiefgarage rauchfrei gemacht. Im Einsatz waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Kiel. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Insgesamt dauerte der Einsatz etwa 1,5 Stunden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei übernommen.

