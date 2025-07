FW-Kiel: Brennendes Gartenhaus erzeugt weit sichtbare Rauchwolke

Kiel (ots) - Der Brandeinsatz in der Straße Schusterkrug in Kiel - Holtenau ist beendet. Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Lagerhalle für Autos und Boote alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein PKW in der Halle brannte und auch Teile der unmittelbaren Umgebung des Fahrzeugs von ...

mehr