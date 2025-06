Polizei Aachen

POL-AC: Unfall auf der B57 - stundenlange Sperrung und drei verletzte Menschen

Alsdorf (ots)

Bei einem Unfall auf der B57 sind am Dienstagnachmittag (17.06.25) drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 51-jähriger Mann in seinem Sprinter gegen 16:45 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Alsdorf unterwegs, als ihm vor einer Kurve ein Fahrzeug entgegenkam, das plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend kam der Sprinter des 51-jährigen Alsdorfers nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum am Straßenrand. Der mutmaßliche Unfallverursacher - ein 18-jähriger Mann aus Baesweiler - wurde bei dem Unfall schwer, der 51-jährige Autofahrer und ein 18-jähriger Beifahrer aus Baesweiler leicht verletzt. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher gab es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest bezüglich Cannabis verlief positiv.

Die B57 war für die Dauer der Unfallaufnahme vier Stunden lang in beide Richtungen gesperrt.

Der 18-jährige Mann aus Baesweiler wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

