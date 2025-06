POL-AC: Polizei verhindert Sprengung - Zigarettenautomat bleibt unversehrt

Eschweiler (ots) - Am Samstag (14.06.2025) ist ein 36-jähriger Mann von Einsatzkräften der Polizei Aachen auf frischer Tat festgenommen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Täter in einer leerstehenden Lagerhalle im Stadtteil Dürwiß Kabel entwendet. Ein Zeuge hatte zuvor verdächtige Geräusche aus der Halle wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Diese konnte den Mann in der Lagerstätte ...

mehr