Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im 1.OG eines Mehrfamilienhauses

Kiel (ots)

Um 19:23 Uhr erreichte die Leitstelle Mitte in Kiel ein Notruf, der einen Brand in einer Wohnung im Stadtteil Gaarden meldete. Die Anruferin konnte ihre Wohnung aufgrund des starken Rauchs im Treppenraum nicht verlassen. Die Leitstelle alarmierte daraufhin umgehend die Rettungskräfte der Ost- und Hauptfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen und den Rettungsdienst zum Mehrfamilienhaus in der Johannesstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die beschriebene Notfallsituation. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Erkundung des Gebäudes ein. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um Personen aus dem gefährdeten Bereich des Hauses durch Fenster retten zu können. Bereits um 19:35 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Da das viergeschossige Gebäude jedoch stark verraucht war, wurde es von der Feuerwehr belüftet und abkontrolliert, um festzustellen, inwieweit andere Wohnungen vom Brandrauch betroffen waren. Im Einsatzverlauf wurden vier Personen rettungsdienstlich versorgt, zwei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Kieler Krankenhaus verbracht. Der Einsatz wurde um 20:50 beendet. Insgesamt waren fast 50 Einsatzkräfte an diesem Brandeinsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell