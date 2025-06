Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit zwischen zwei Fußgängern endet im Krankenhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.06.2025) eskalierte in der Kaiser-Wilhelm-Straße gegen 13:50 Uhr ein Streit zwischen zwei Fußgängern. Ein 71-jähriger Mann lief zuvor an einer roten Fußgängerampel über die Straße und wurde von einem 61-jähriger Mann auf das Fehlverhalten angesprochen. Zunächst entstand ein Wortgefecht, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

Hinweise zum Ablauf der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell