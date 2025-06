Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 4-jähriges Kind auf Fahrrad wird bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.06.2025) kam es gegen 12 Uhr in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Autofahrerin und einem 4-jährigem Jungen, welcher auf dem Gehweg mit dem Fahrrad fuhr. Die Mutter des Kindes fuhr ebenfalls mit einem Fahrrad auf dem Gehweg. Die Autofahrerin wollte von einem Parkplatz in die Maudacher Straße abbiegen und stieß mit dem Fahrrad des Jungen leicht zusammen. Das Kind stürzte zu Boden und wurde vom Auto angefahren. Die Autofahrerin selbst brachte Mutter und Kind sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Kind nicht schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell