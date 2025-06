POL-PPRP: Falsche Versicherungsvertreterin erbeutet Bankkarte

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.06.2025 auf den 11.06.2025) wurden aus einem LKW in der Giulinistraße durch bislang unbekannte Täter zwei Autobatterien gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Anja Knäringer Telefon: 0621 ...

