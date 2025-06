Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (10.06.2025) kam es gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Drachenfelsstraße/Georgstraße zu einem Unfall, als eine 50-jährige Autofahrerin einem 24-jährigen Autofahrer die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenprall wurden die 50-Jährige und die 31-jährige Beifahrerin des Unfallgegners leicht verletzt. Beide wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

