Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.06.2025) wollte, gegen 14:40 Uhr, ein 67-jähriger Mann die Wittelsbachstraße mit seinem Fahrrad überqueren. Dabei geriet er mit dem Vorderrad in die eingelassenen Straßenbahngleise, stürzte und fiel dabei gegen ein geparktes Auto. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen und an dem geparkten Auto entstand ein geringer Sachschaden.

