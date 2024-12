POL-SO: Warstein - Suttrop - Pkw-Brand

Welver (ots) - Am gestrigen Montag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 17:05 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Straße "Zum Vulting" gerufen. In einem Raum im ersten Obergeschoss des Hauses war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, welches die Feuerwehr zügig unter Kontrolle bringen und löschen konnte. Zwei Hausbewohner wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Am Gebäude entstand ...

