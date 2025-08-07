Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Gewerbebetrieb sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr Kiel - Erstmeldung

Kiel (ots)

Gegen 22.30 Uhr erreichte ein Notruf die Leitstelle Mitte. Ein aufmerksamer Passant hatte Flammenschein im Dachbereich eines Gewerbetriebs im Kieler Stadtteil Wellsee festgestellt. Die Leitstelle der Feuerwehr Kiel entsandte umgehend ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Bereits auf Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden, so dass bereits frühzeitig auf das Stichwort FEUER 2 erhöht wurde.

Umgehend wurde ein Löschangriff von zwei Seiten aufgebaut. Hierbei kamen beide Drehleitern der Haupt- und Ostwache, sowie mehrere handgeführte Strahlrohre zum Einsatz. Im Verlauf des Einsatzes explodierten im Gebäude mehrere Druckgasbehälter, so dass die Einsatzstelle umstrukturiert werden und Kräfte in Sicherheit gebracht werden mussten. Es folgte eine weitere Alarmstufenerhöhung auf FEUER 3.

Der Einsatz der Drehleitern und die Wasserabgabe über mehrere Monitore (Wasserwerfer) zeigte im Verlauf des Einsatzes Wirkung, so dass gegen 01.30 Uhr erste Kräfte reduziert werden konnten.

Eingesetzt waren bis zu 120 Einsatzkräfte aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie aus acht Freiwilligen Feuerwehren und des Rettungsdienstes mit insgesamt etwa 30 Einsatzfahrzeugen. Ein Feuerwehrkamerad erlitt während des Einsatzes eines leichte Verletzung und wurde medizinisch versorgt.

Die Bevölkerung wurde in den Stadtteilen Wellsee, Elmschenhagen und Rönne, sowie in Schwentinental, Ortsteil Klausdorf, mittels MoWas-Warnung aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Über die Brandursache und die Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen; ebenso ist die Einsatzdauer noch nicht absehbar. Die Polizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir informieren im Tagesverlauf - nach Abschluss der Maßnahmen -erneut.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell