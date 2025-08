FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Verkehrsunfall

Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Hilfeleistungseinsatz in der Edisonstraße in Kiel - Wellsee. Es kam dort zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei befindet sich zur Zeit mit einem Gutachter in der Unfallaufnahme. Weitergehende Presseanfragen zum Unfall bitten wir an die Pressestelle der Polizei zu richten. Rückfragen bitte an: Landeshauptstadt Kiel Amt für Brandschutz, ...

