POL-OG: Achern, A5 - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Achern, A5 (ots)

Am Montag 26.05.2025 gegen 11 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A5 in Höhe Achern. Ein Sattelzugfahrer wechselte gegen 10:50 Uhr vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei einen 84-jährigen Fahrer eines Mercedes GLC. Dieser wechselte durch eine Ausweichbewegung auf den linken Fahrstreifen um die Kollision zu verhindern, übersah jedoch den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen 60-Jährigen in dessen 5er BMW und es kam zum Unfall. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, entfernte sich der Sattelzugfahrer von der Unfallörtlichkeit. An den beiden geschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzug oder zum Fahrer selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Bühl zu melden. /ra

