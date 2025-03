LPI-G: Ergänzungsmeldung zum versuchten Tötungsdelikt - Ergebnis der Haftvorführung

Gera (ots) - Münchenbernsdorf: Unbekannte Täter gelangten von Freitag zu Samstag (14.03. - 15.03.2025) in der Kleinbernsdorfer Straße in Münchenbernsdorf in das Einfamilienhaus einer 83-Jährigen. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Nachdem Angehörige den Diebstahl bemerkten, informierten diese die Geraer Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen ...

